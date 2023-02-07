Борються з гривнею: росіяни на окупованих територіях вимагають штраф за торгівлю в українській валюті

На тимчасвого окупованих територіях загарбники за продаж товарів в українській валюті хочуть штрафувати на 300 тис. рублів.

Росіяни від 1 січня на тимчасово окупованій території намагаються заборонили обіг гривні і взяти під контроль місцевих мешканців. Таким чином загарбники хочуть зробити жителів залежними від виплат в рублях і так посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.

Про це повідомили Центрі національного спротиву.

"Українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублем, й ігнорують заборону обігу гривні. Від 1 січня почав рейди по магазинах, які їх приймають. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків вилучають термінали банків", - йдеться у повідомленні.

Проте й це не допомагає, кажуть в ЦПД, тому окупанти посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тис. рублів.

"Ця історія наявно ілюструє справжній ступінь підтримки окупантів місцевими мешканцями, а не ті числа, які малюють росіяни на псевдореферендумах", - зазначили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі російських військових засудили до 3,4 і 3,5 року колонії через відмову воювати проти України.

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