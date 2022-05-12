Босі і голодні: російські окупанти, які потрапили в полон ЗСУ, збиралися воювати в Україні тиждень (відео)

Босі і голодні: російські окупанти, які потрапили в полон ЗСУ, збиралися воювати в Україні тиждень (відео)

В Харківській області Збройні сили України взяли у полон більше десятка окупантів.

Російські військові не мають оснащення, а деякі навіть взуття.

Відео виклали в телеграм-каналі SPRAVDI.

"На відео – полонені бійці російської армії, яких рф кинула на війну проти України без достатньої кількості речей та продуктів. Їм обіцяли, що вони їдуть всього на тиждень, а війна буде легкою прогулянкою. Реальність виявилася "дещо" іншою", - йдеться в повідомленні.

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На кадрах видно, як брудні і зголоднілі окупанти без належного військового спорядження, а деякі навіть без взуття, наминають за обидві щоки їжу, яку їм дали українці.

"Росіяни, здавайтеся одразу – збережіть своє життя та наш боєкомплект. До того ж, в українському полоні годують краще, ніж в російській армії", - повідомляють у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Харківській області знаходять телефони окупантів, де є записи звірств, які вони коїли раніше в інших областях України. Відеозаписи звірств вилучають співробітники Служби безпеки України.