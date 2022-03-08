Бот для допомоги дітям у воєнний час: створено ресурс для прихистку маленьких українців

Бот для допомоги дітям у воєнний час: створено ресурс для прихистку маленьких українців

Що саме пропонує ресурс?

Офіс президента, ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики створили бот для допомоги дітям у воєнний час.

Туди радять писати, якщо ви бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї, якщо ваша дитина загубилася, якщо ви бачите самотню дитину або якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей.

Нагадаємо, що українці можуть отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19.

На сьогодні до контакт-центру залучені медичні працівники таких спеціальностей як: психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Також запрошуємо до співпраці лікарів різних спеціальностей, які готові приєднатися до надання дистанційних медичних консультацій. Для цього просимо заповнити анкету за посиланням

Міністерство охорони здоров'я України також публікує інформацію, в яких аптеках можна знайти інсулін.