Ботоферми і фейки: в СБУ розповіли про кібератаки на урядові ресурси, які здійснили торік

Ботоферми і фейки: в СБУ розповіли про кібератаки на урядові ресурси, які здійснили торік

80 зловмисників притягнули до кримінальної відповідальності.

Служба безпеки України протягом 2021-го року локалізувала понад дві тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наразі 80 зловмисників притягнули до кримінальної відповідальності, 26 з них засуджені до різних термінів покарання.

Зазначається, що завдяки слідчо-оперативним діям викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб Російської Федерації. За завданням своїх "кураторів" вони проводили ворожі інформаційні диверсії. Зокрема, через спеціально створені інтернет-платформи поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України.

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"За злочини проти державної безпеки нашої країни понад 30 зловмисникам повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень – обвинувальні вироки суду", - йдеться у повідомленні.

Торік СБУ заблокувала потужну кібератаку на українські урядові ресурси. Учасниками протиправної діяльності виявились представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у державній зраді.

Минулого року було заблоковано спецоперацію воєнної розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення в Україні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх".

СБУ протягом минулого року вдалося ліквідувати понад 20 ворожих ботоферм, загальна потужність яких - це майже 150 тисяч акаунтів. "Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні. Серед задокументованих фактів підривної діяльності – розповсюдження дезінформації щодо ситуації з COVID-19", - йдеться у повідомленні.

2021-го співробітники СБУ знищили злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Зловмисники розбагатіли на понад 150 млн доларів.

Служба безпеки також запобігла масштабному розкраданню державних коштів на закупівлі ноутбуків для українських шкіл. Було викрито організаторів механізму так званих "відкатів" на суму 140 млн грн.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Невідомі зламали електронні сервіси кабінету кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, потерпіли сайти ДСНС і "Дії".

На стартових сторінках МЗС і Міносвіти з'явились оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами.

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