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"Боягузи тільки збільшують розмір компенсацій": в ОП відреагували на масовану ракетну атаку Рф

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
647
Час на прочитання
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"Боягузи тільки збільшують розмір компенсацій": в ОП відреагували на масовану ракетну атаку Рф

Фото: Сайт президента України

Єрмак назвав росіян боягузами.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на масовану російську атаку по Україні 15 листопада. Він назвав росіян боягузами.

На своїй сторінці в Мережі Єрмак написав, що російські терористи таким чином тільки збільшують розмір компенсацій, які треба буде повертати.

"Боягузи, що тільки збільшують розмір компенсацій, які українцям платитимуть їх громадяни. Війну вони не виграють, все відновимо", - заявив він.

Нагадаємо, що по всій Україні лунають вибухи, російська армія атакує цивільну інфраструктуру. Станом на 17:00 відомо про одного загиблого в результаті ракетного удару по житловому будинку в Києві.

Триває масштабна повітряна тривога. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

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Дата публікації
Перегляди
647
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