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Боялась покарання: у Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі

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Боялась покарання: у Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі

Національна поліція Черкаської області

Дівчинка залишила батькам записку, в якій пояснили причини свого зникнення.

У м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі. Перелякані батьки звернулись до поліції. 

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області. 

24 грудня дитина залишила батькам записку, де написала, що в неї у табелі погані оцінки, а тому вона не повернеться додому. Мати дівчинки звернулась до поліції. Жінка розповіла, що її востаннє бачила доньку о 8:00, коли вона йшла до школи, проте після занять дівчинка додому не повернулась. Вона боялась, що рідні її покарають через погані оцінки. 

Правоохоронці розшукали дівчинку. Вона була в своєї подруги. 

"Рідні були дуже вдячні поліцейським за те, що повернули дитину додому. Зараз із ними поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду та роз'яснюють до чого призводять подібні вчинки", - йдеться у повідомленні. 

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