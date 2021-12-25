Боялась покарання: у Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі

Боялась покарання: у Черкаській області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі

Дівчинка залишила батькам записку, в якій пояснили причини свого зникнення.

У м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області 12-річна дівчинка втекла з дому через погані оцінки в табелі. Перелякані батьки звернулись до поліції.

Про це повідомили в Нацполіції Черкаської області.

24 грудня дитина залишила батькам записку, де написала, що в неї у табелі погані оцінки, а тому вона не повернеться додому. Мати дівчинки звернулась до поліції. Жінка розповіла, що її востаннє бачила доньку о 8:00, коли вона йшла до школи, проте після занять дівчинка додому не повернулась. Вона боялась, що рідні її покарають через погані оцінки.

Правоохоронці розшукали дівчинку. Вона була в своєї подруги.

"Рідні були дуже вдячні поліцейським за те, що повернули дитину додому. Зараз із ними поліцейські ювенальної превенції проводять профілактичну бесіду та роз'яснюють до чого призводять подібні вчинки", - йдеться у повідомленні.

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