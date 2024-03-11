Боялася пороблення: на Закарпатті жінка віддала півтора мільйона гривень та золото молодій аферистці 

Мешканка Закарпаття стала жертвою 22-річної шахрайки, яка виманила грошові кошти на загальну суму майже 1,5 млн грн та ювелірні прикраси.

Про випадок повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, потерпіла звернулася до правоохоронців і повідомила, що стала жертвою аферистки, яка під виглядом "зняття пороблення з сім’ї" заволоділа усіма її заощадженнями.

Встановлено, що з так званою провидицею мешканка Закарпаття контактувала через Інтернет.

Підозрювана запевнила, що допоможе жінці, але для проведення необхідних "ритуалів" їй потрібні гроші та золоті прикраси. Частину коштів потерпіла переказала на банківську картку зловмисниці, а частину готівкою передала їй через довірену особу.

Сама ж підозрювана увесь цей час перебувала у м. Чернігів. Правоохоронці встановили її місце проживання і здійснили там санкціоновані обшуки. Знайшли та вилучили мобільний телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, серед яких і ті, що належать потерпілій.

22-річній уродженці Київщини повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Крім того, їй обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 1 млн 481 тис грн застави.

Нагадаємо, на Прикарпатті жінка, у якої чоловік-військовослужбовець зник безвісти та не виходить на зв'язок, стала жертвою "ясновидиці". Аферистка виманила у потерпілою значну суму і ювелірні прикраси.

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