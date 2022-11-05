Боялася, що росіяни заберуть дитину: медикиня-захисниця Маріуполя розповіла про російський полон

Медикиня з Маріуполя Мар'яна Мамонова, яка після звільнення з російського полону 25 вересня народила дівчинку, розповіла про перебування в Оленівській в'язниці. Жінка каже, що росіяни погрожували, що заберуть її дитину.

Про перебування у російському плоні медикиня розповіла BBC News.

Мар'яна перебувала у Маріуполі від початку війни. Вже тоді жінка перебувала при надії. Її батальйон дислокувався на металургійному заводі імені Ілліча. Маріуполь був під постійними обстрілами та бомбардуваннями, а тому втекти з лінії фронту було неможливо.

" Нашу машину зупинили. Нам сказали: "Від цього моменту ви полонені Російської Федерації. Крок вправо або крок вліво - і стріляємо. Мені було так страшно", - згадує військова.

У полоні росіян Мар'яна Мамонова перебувала пів року. В Оленівці спала на підлозі, не мала ​​доступу до здорової їжі та свіжого повітря. Вона каже, що під час допитів її залякували, а тому вона боялася, що дитина народиться в полоні та малюка заберуть - так одного разу пригрозив російський чиновник.

"Він сказав, якщо я не відповім так, як йому потрібно, він відправить мене до табору у Росію, а мою дитину заберуть. Це було справді жахливо, я так плакала", – розповіла Мар’яна.

Умови перебування в в'язниці були жаливі, згадує медикиня. Спочатку вона спала на підлозі, потім - на дерев'яному піддоні.

"Ми жили в невеликій кімнаті, розрахованій на шість чоловік, але там було 40 жінок. Старші жінки спали по двоє-троє на ліжках. Я спала на підлозі, під ліжком з подругою. У мене була пара подушок і ковдра", - каже вона.

На сьомому місяці вагітності лікар порадив, що вагітній потрібно більше свіжого повітря. Їй дозволили гуляти у дворі. Втім, так відбувалося не завжди, бо все "залежало від того, який охоронець був на зміні": "Іноді я могла провести на вулиці півдня, іноді мене взагалі не випускали".

У липні у Мар'яни погіршилося самопочуття. Її відвезли на УЗД. "Я побачила її ручки і ніжки. Вона розгорнув кулачок і показала мені свої п'ять мізинців. Я плакала і плакала. Мені сказали, що дитина в порядку, але вона дуже маленька, і мені потрібно більше їсти і приймати більше вітамінів", - згадує медикиня.

Зголом Мар'яну перевели в пологове відділення тимчасово окупованого Донецька. На останніх тижнях вагітності заговорили про можливий обмін полоненими. І він таки відбувся. Після 20 годин важкої дороги медикиня опинилася на рідній землі. Вже ч ерез чотири дні Мар'яна народила здорову дівчинку, яку назвали Анною.

Нагадаємо, наприкін ці вересня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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