Боялася задихнутись: жінка з Чернівців стала залежною від кисневого концентратора

Лікарям довелось прикласти чимало зусиль, щоб повернути пацієнтку до норми.

В жінки з Чернівців після перенесеної важкої форми COVID-19 виникла психологічна залежність від кисневого концентратора. Страх задихнутися штовхав її до постійного використання апарату.

Про це розповіли у пресслужбі Чернівецької міської поліклініки №1.

"Страх задихнутися уві сні змушував її використовувати апарат знову і знову, хоча легені вже могли цілком забезпечити потребу організму в кисні. А вдень кисневий концентратор мав бути поруч. Коли доводилось відлучатися з дому, наприклад, на огляд в поліклініку - пацієнтка брала з собою кисневу подушку", - розповідають у медзакладі.

Щоб відлучити жінку від користування кисневими апаратами, лікарям довелося переконати пацієнтку у тому, що її легені самі здатні впоратися зі своєю функцією.

"Хто пройшов через важкий перебіг коронавірусу, той знає ціну ковтка свіжого повітря. Сімейному лікарю, пульманологу, психотерапевту довелося докласти чимало зусиль, щоб повернути пацієнтку до норми. І тут вже потрібні були навіть не піґулки, а вербальні засоби - переконати пацієнтку, що легені впораються", - кажуть в поліклініці.

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