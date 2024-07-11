Бояться навіть мертвими: на окупованих територіях росіяни викопують труни загиблих українських воїнів

На окупованій частині Херсонщини росіяни зрівняли могили українських захисників з землею. Куди вони повезли останки військових, невідомо.

У селищах Каланчак та Брилівка на території окупованої лівобережної Херсонщини росіяни викопали та вивезли труни українських військових, які загинули у перший день повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій, передає "Еспресо".

Також читайте Пече навіть від самого слова: у Маріуполі окупанти перейменували вулицю Азовстальську

"Я не знаю для чого це окупанти зробили, але на минулому тижні у Каланчаку (Скадовський район Херсонської області, – ред.) вони розкопали три могили з загиблими нашими військовими, котрі загинули у перший день повномасштабного вторгнення. Цих військових поховали наші люди. А росіянам чомусь знадобилися ці труни з українськими загиблими воїнами. А ще близько 10 трун вирили у Брилівці (селище Виноградівської громади Херсонського району Херсонської області, - ред.)", – каже Погомій.

За її даними, росіяни зрівняли могили українських захисників з землею. Куди вони повезли останки військових, невідомо.

"Можливо, загарбники це збираються використати в обміні полонених", – припустила депутатка Херсонської міської ради.

Вона зауажила, що росіяни на окупованих територіях роблять все можливе, аби зрівняти з землею бодай якесь нагадування про українських воїнів і взагалі про Україну.

Раніше повідомлялося, що Луганська область окупована на 95%, а на підконтрольній Україні частині проживає всього 45 людей.

Читайте також:

ЗСУ привітали окупантів на Херсонщині із "днем ветерана"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.