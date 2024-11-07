"Бояться не ескалації, а перемоги України": Кулеба розкритикував позицію Південної Кореї щодо РФ

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував недостатню реакцію Південної Кореї на появу північнокорейських військових на українському фронті.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував недостатню реакцію Південної Кореї на появу північнокорейських військових на українському фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

"Чи Південна Корея зараз адекватно реагує на появу північнокорейських солдатів на нашому фронті? Вважаю, що ні", - заявив Кулеба, додавши, що така позиція його не дивує.

За його словами, Сеул, як заможна країна, міг би надати "мільярд чи два" на виробництво зброї в Україні. Кулеба підкреслив, що українська оборонна промисловість, яку партнери називають "менеджерським дивом", має достатні виробничі потужності - бракує лише фінансування.

"Вони можуть робити більше, вони мають робити більше, але вони продовжують керуватися логікою, мовляв, не хочуть ескалювати та подивляться, що там і як", - зазначив ексміністр.

Кулеба наголосив, що розмови про "небажання ескалації" безпідставні, оскільки Путін і так постійно ескалує конфлікт.

"Куди ще ескалювати? Ракети, "Шахеди" літають, на фронті ми бачимо, що відбувається. Чого ви боїтеся? Але вони бояться не ескалації, а перемоги України, внаслідок якої відбудеться колапс Росії", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив, що більшість громадян Південної Кореї підтримує Україну, але набагато менше корейців виступають за надання летальної зброї, адже бояться ескалації у відносинах з КНДР та РФ і відповідних безпекових загроз для своєї країни.

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