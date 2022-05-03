Бояться, що їх судитимуть: російські окупанти панікують через СБУ, яка прослуховує їхні розмови

Бояться, що їх судитимуть: російські окупанти панікують через СБУ, яка прослуховує їхні розмови

Російські окупанти стають відомими через розмови зі своїми родичами, які публікує СБУ.

Через це вони бояться, що їх можуть судити.

Про це повідомляє СБУ, виклавши переписку з друзями одного з "героїв" телефонних розмов.

Так, нещодавно Служба безпеки України оприлюднила телефонну розмову російського окупанта з російської глибинки Івана Клименка з матір'ю.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорив матері Клименко і погрожував ножем вирізати свастику на тілах загиблих українців.

СБУ повідомила, що окупант має декілька сторінок у соцмережах, де публікує фото у військовій формі та з нацистською символікою.

"Герой" розмови служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у Москві.

Клименко дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, запитуючи думку своїх друзів:

– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила.

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные.

Інший друг теж не надто його підтримав: «На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка».

Зараз російський окупант активно гуглить в Інтернеті статті кримінального кодексу, щоб дізнатися, скільки років він може отримати в Росії за пропаганду нацизму.

"Іване, ось тобі новий квест: загугли, скільки тобі «світить» за порушення законів і звичаїв війни за міжнародним правом", - порадили окупанту в СБУ.

Нагадаємо, що окупанти вже настільки налякані ЗСУ, що масово відмовляються воювати проти них. Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, який перебуває під Ізюмом на Харківщині, де той скаржиться другові, що не хоче продовжувати воювати в Україні.

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