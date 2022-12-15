Бояться українського десанту: окупанти в Криму додатково укріплюють берегову лінію “зубами дракона” (фото)

У Сакському районі тимчасово окупованого півострова з’явилася мережа мінних загороджень, окопів та траншей.

В окупованому Криму російська армія намагається додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони, опублікувавши відповідні фото.

Українські розвідники у повідомленні зазначили, що нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне Сакського району окупанти облаштували мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

“Додатково встановлюються так звані “зуби дракона” - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки”, - повідомили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше окупанти біля адмінмежі з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

Читайте також: