Боєць 3-ї штурмової бригади пояснив, чому окупанти показово розстрілюють українських полонених

У РФ дуже синхронно працює складник пропаганди на внутрішнього споживача та зовнішнього споживача. Тепер вони закликають "жорстко" розстрілювати українців.

Таку думку висловив боєць 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін у проєкті "Спостережний пост" від військових кореспонденток ТСН Наталії Нагорної та Юлії Кирієнко.

"Це дуже професійно насправді поставлено. І в мене враження, що у них був якийсь період на початку війни, що вони показували, що полон - це не страшно насправді, треба здаватися, навіщо гинути, і показували матеріали відповідні. Це не означає, що вони не розстрілювали..." - каже він.

За його словами, зараз у росіян методичка працює на те, щоб росіяни "жорстко" розстрілювали українців, а ті своєю чергою боялися йти до армії.

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"Робили такий контекст, щоб якщо в армію підеш з української сторони, то обов'язково розстріл або катування", - додав Бородін.

Нагадаємо, раніше боєць 3-ї ОШБр з позивним "Макар" розповів про бої в Авдіївці за місто і попередив українців про небезпеку.

Нагадаємо, командування окупантів поклало більш ніж 16 тисяч бійців на Авдіївському напрямку. Однак просування ворога не вартувало того.

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