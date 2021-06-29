Боєць Національної гвардії України наклав на себе руки: хлопець кинувся під поїзд

За попередньою інформацією, причиною самогубства могли бути особисті проблеми чи сварка з дівчиною.
У Херсонській області, поблизу села Киселівка, 20-річний боєць Національної гвардії України наклав на себе руки - кинувся під пасажирський поїзд Одеса-Харків.
Про це повідомляє Херсон онлайн.
Хлопець загинув на місці. Відзначається, що в день загибелі юнак залишив частину без дозволу і поїхав на батьківщину.
Раніше У Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати.
А на на Тернопільщині вантажний електровоз збив 22-річного хлопця. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той на жодні попереджувальні сигнали не реагував.