Боєць Третьої штурмової заявив про "ху*ову" роботу ТЦК і назвав причину

Боєць Третьої окремої штурмової бригади з позивним "Пітбуль" розкритикував роботу працівників ТЦК та СП. Причиною цього він назвав те, що більше половини військкомів не були на фронті.

Про це "Пітбуль" розповів у інтерв’ю, уривок з якого поширюється у телеграм-каналах.

Захисник розкритикував роботу ТЦК. Він сказав, що ставиться до нинішньої роботи військкоматів "ху*ово", тому що ті відправляють на фронт мобілізованих віком понад 40 років:

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"Тому що приїжджають +40 і такі, що взагалі в них навіть ні мотивації, ні*уя".

"Який прикол кидати людину в бус і привозити її на полігон, а з полігону сюди до нас? А він сам не хоче в душі. Ну він не хоче воювати і він не буде. Ти пошлеш його на бойові – він і себе підставить, і підставить когось, хто з ним буде або штурмувати, або сидіти за закріпі", – пояснив "Пітбуль".

Аби змінити цю ситуацію, він рекомендує працівникам ТЦК самим спершу побувати на фронті.

"Наскільки я знаю, більше половини (працівників ТЦК – ред.) не брали участі в бойових. Вони навіть не знають, що це таке. Їм би лише відправити людину, поставити галочку і все, відзвітувати перед начальством, що "все, ми списки зробили, подали", – висловився боєць 3-ї ОШБр.

До слова, напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про недостатню підготовку мобілізованих в Україні. Вона розкритикувала навчальні центри, які "не хочуть заповнити реальним змістом" 45 днів підготовки, "а потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх".

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