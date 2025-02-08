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Боєць, якого звільнили з полону, вперше побачить свою доньку

Боєць, якого звільнили з полону, вперше побачить свою доньку

Молодша донька Павла Зубаня з плакатом свого тата на акції на підтримку полонених. Фото Суспільне Полтава

Молодшу дочку чоловік бачив лише по телефону, адже коли потрапив до полону, їй був лише тиждень.

Під час останнього обміну військовополоненими 5 лютого додому повернулися 150 українських захисників. Серед них солдат Павло Зубань з Полтавщини, який вперше вживу побачить свою молодшу доньку.

Про це передає "Суспільне Полтава".

Павло Зубань – доброволець. Він потрапив до російського полону 9 квітня 2023 року під час боїв поблизу Мар'їнки. 16 днів разом із побратимами тримав оборону на позиції. Павло служив у 79-й бригаді на посаді стрільця-снайпера. З 2014-го по 2015-й воював в АТО.

Удома на тата чекали дві доньки. Старшій Варварі 7 років, а молодшій Ярині у березні виповниться 2 роки. Молодшу дочку чоловік бачив лише по телефону, адже коли він вийшов на позиції, малечі був лише тиждень.

"Як їй був тиждень, вона тільки народилася і він вийшов на позицію. Він її не бачив, вживу тільки по телефону, по відеозв'язку. Вже трішки говоримо. Вона знає, що це тато по фотографії і все. А як він подзвонив, то вона сказала: "Тато, люблю, люблю" і зраділа. Донечка старша також. Ну, вона вже більш все це осмислює. То діти дуже зраділи, і він дуже зрадів. Він не очікував, що менша донечка вже говорить. Бо його запитання було: "Вона що, вже говорить?", – розповіла дружина військового Анастасія Зубань.

Про звільнення чоловіка з полону Анастасія дізналася від нього самогочерез телефонний дзвінок.

"Знаєте, це одне слово – щастя. Це просто не передати словами та відчуттями, коли він подзвонив. Бо відразу нам не сповіщення прийшло, а він зателефонував. Йому дали телефон, і він зателефонував. Було щастя, сльози. Важко було щось сказати, не знали що казати. Просто почули, що він в Україні і все", – зазначає вона.

Доньки Павла Зубаня з його портретом. Фото Суспільне Полтава / ©
Доньки Павла Зубаня з його портретом. Фото Суспільне Полтава

Проте родина продовжуватиме і надалі відвідувати акції на підтримку полонених, адже чекають з російського полону ще декількох захисників.

"Знайомий вже майже три роки у полоні, морський піхотинець. Чекаємо і також Пашиного побратима, який разом з ним потрапив в полон. Його не обміняли", – додала Анастасія.

Раніше звільнений з полону воїн розповів, як підтримати військових ЗСУ в російських тюрмах.

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