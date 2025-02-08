Боєць, якого звільнили з полону, вперше побачить свою доньку

Молодшу дочку чоловік бачив лише по телефону, адже коли потрапив до полону, їй був лише тиждень.

Під час останнього обміну військовополоненими 5 лютого додому повернулися 150 українських захисників. Серед них солдат Павло Зубань з Полтавщини, який вперше вживу побачить свою молодшу доньку.

Про це передає "Суспільне Полтава".

Павло Зубань – доброволець. Він потрапив до російського полону 9 квітня 2023 року під час боїв поблизу Мар'їнки. 16 днів разом із побратимами тримав оборону на позиції. Павло служив у 79-й бригаді на посаді стрільця-снайпера. З 2014-го по 2015-й воював в АТО.

Удома на тата чекали дві доньки. Старшій Варварі 7 років, а молодшій Ярині у березні виповниться 2 роки. Молодшу дочку чоловік бачив лише по телефону, адже коли він вийшов на позиції, малечі був лише тиждень.

"Як їй був тиждень, вона тільки народилася і він вийшов на позицію. Він її не бачив, вживу тільки по телефону, по відеозв'язку. Вже трішки говоримо. Вона знає, що це тато по фотографії і все. А як він подзвонив, то вона сказала: "Тато, люблю, люблю" і зраділа. Донечка старша також. Ну, вона вже більш все це осмислює. То діти дуже зраділи, і він дуже зрадів. Він не очікував, що менша донечка вже говорить. Бо його запитання було: "Вона що, вже говорить?", – розповіла дружина військового Анастасія Зубань.

Про звільнення чоловіка з полону Анастасія дізналася від нього самогочерез телефонний дзвінок.

"Знаєте, це одне слово – щастя. Це просто не передати словами та відчуттями, коли він подзвонив. Бо відразу нам не сповіщення прийшло, а він зателефонував. Йому дали телефон, і він зателефонував. Було щастя, сльози. Важко було щось сказати, не знали що казати. Просто почули, що він в Україні і все", – зазначає вона.

Доньки Павла Зубаня з його портретом. Фото Суспільне Полтава

Проте родина продовжуватиме і надалі відвідувати акції на підтримку полонених, адже чекають з російського полону ще декількох захисників.

"Знайомий вже майже три роки у полоні, морський піхотинець. Чекаємо і також Пашиного побратима, який разом з ним потрапив в полон. Його не обміняли", – додала Анастасія.

Раніше звільнений з полону воїн розповів, як підтримати військових ЗСУ в російських тюрмах.

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