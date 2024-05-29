Боєприпаси для ЗСУ: лише 4 із 18 країн надіслали кошти на закупівлю зброї - МО Чехії

Перші боєприпаси, закуплені за ініціативи Чехії, надійдуть до України на початку червня.

Станом на зараз гроші на купівлю боєприпасів для ЗСУ, яку ініціювала Чехія, надіслали тільки чотири країни. Це - Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Про це пише Euractiv з посиланням на голову міноборони Чехії Яну Чернохову.

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Зазначається, що ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно країн-членів ЄС і НАТО. Чехія взяла на себе роль посередника, ведучи переговори про меморандуми щодо зобов’язань донорів та угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

"Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не надіслали кошти, ми не можемо продовжити придбання. Це певний заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", - закликала вона після зустрічі міністрів оборони у вівторок у Брюсселі.

Видання додає, що, очікується, що перші боєприпаси надійдуть в Україну на початку червня. Це також підтвердив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала (ODS, ECR), який обговорив ініціативу з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем під час неформальної вечері 28 травня.

За словами Фредеріксена, зібраних грошей вистачить на закупівлю 500 тис. боєприпасів до кінця року.

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