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Боєприпаси для ЗСУ від Пакистану та евакуація з Соледару: головні новини ночі 11 січня 2023 року

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Боєприпаси для ЗСУ від Пакистану та евакуація з Соледару: головні новини ночі 11 січня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 11 січня 2023 року:

  • Пакистан направить в Україну 159 контейнерів боєприпасів Читати далі –>
  • Захоплення Соледара росіянами не означатиме оточення Бахмута - ISW Читати далі –>
  • Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України Читати далі –>
  • Туреччина передала Україні свої касетні боєприпаси часів "холодної війни" - Foreign Policy Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки цивільних залишилося у Соледарі: евакуювати їх поки неможливо Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1435
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