Боєприпаси для ЗСУ від Пакистану та евакуація з Соледару: головні новини ночі 11 січня 2023 року

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Головні новини ночі 11 січня 2023 року:
- Пакистан направить в Україну 159 контейнерів боєприпасів Читати далі –>
- Захоплення Соледара росіянами не означатиме оточення Бахмута - ISW Читати далі –>
- Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України Читати далі –>
- Туреччина передала Україні свої касетні боєприпаси часів "холодної війни" - Foreign Policy Читати далі –>
- Стало відомо, скільки цивільних залишилося у Соледарі: евакуювати їх поки неможливо Читати далі –>
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