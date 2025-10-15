Бої біля Покровська: аналітик розповів, що насправді відбувається на Донеччині

Покровськ. / © ТСН.ua

Стратегічний наступ російської окупаційної армії на Донеччині триває. Смуга наступу простягнулася від Лиману до Новопавлівського напрямку. Найважчі бої відбуваються довкола Покровська, але найбільш гаряче на півночі від міста.

Про це заявив військовий аналітик Павло Лакійчук в коментарі “24 Каналу”.

З його слів, на північ від Покровська росіяни перекидають додаткові резерви. Щодо ситуації на Покровському напрямку, то, каже Лакійчук, ситуація змінюється динамічно. Зокрема, на багатьох відтинках відбуваються зустрічні бої.

“Шансів у росіян небагато. Наші сили дають жару. Інша найгарячіша ділянка – Костянтинівський напрямок. Ворог хоче охопити Покровськ, зв'язати й спробувати ліквідувати наш вузол оборони; рухатися на Добропілля й одночасно на Костянтинівку, яка зараз в епіцентрі подій, а точніше підходи до неї”, - розповів Лакійчук.

Експерт наголосив, що поряд є Клебан-Бицьке водосховище. Якщо українські оборонці відійдуть за нього, воно може стати природною перешкодою. Армія РФ намагається ті підрозділи, які обороняються на південь від нього, взяти у кільце.

"Слід сказати й про Лиманський напрямок. Ворог впевнений, що Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ захопить. Для того, аби далі розвивати успіх, йому потрібно на Слов'янськ вийти з півночі, заради цього він намагається здобути успіх на Лиманському відтинку", - пояснив Лакійчук.

За словами Лакійчука, всюди однаковою силою російська армія наступати не може. Однак наразі половина всього ресурсу кинута на Покровський напрямок.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили про втрату кількох позицій ЗСУ на сході України. За даними аналітиків, ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки. Зокрема, було втрачено виступ на Комар, утримання якого ускладнювали логістичні проблеми та постійний вогневий тиск.

Своєю чергою, ексочільник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич заявив, що російські війська обрали два стратегічні напрямки наступу на фронті в Україні — Добропільський та Лиманський. Загарбники прагнуть оточити Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ.