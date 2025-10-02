Бої біля Покровська: у ЗСУ розповіли, що відбувається біля міста та в якому становищі опинився ворог

Покровськ. / © Getty Images

Ймовірно, що в осінньо-зимовий період росіянам доведеться частково відійти від Покровська на Донеччині. Наразі малоймовірним є те, що окупантам вдасться оточити місто найближчим часом.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Наразі до міста просочуються невеликі ворожі групи. Втім, навіть це росіянам скоро стане важче зробити, адже листя опаде та не буде "зеленки", що давала ворогу можливість маскуватися.

"А оскільки оточити місто не вдалося, то росіянам все ж може доведеться, принаймні, частково звідти відповзти", - наголосив військовий.

За його словами, коли стане більш прохолодно, ворог може взяти певну паузу у веденні бойових дій, але не на всіх напрямках. Трегубов вважає, що на стороні Добропілля і Дружківки можлива спроба росіян збільшити інтенсивність наступальних дій.

Представник ЗСУ каже, що що росіяни самі себе "підставили" біля Добропілля, заходячи в глибину українських позицій.

"Це був великий ризик, котрий не справдився. Зібрана група пішла вперед і вперлася в ще одну лінію українських позицій і перетворилася на малу кишку, вхід в яку було частково перекрито українськими ударами, а потім це зосередження було розсічено на шматки і зараз донищується", - наголосив Трегубов .

Трегубов вважає, що Костянтинівка - це один напрямків, де росіяни можуть спробувати зберегти інтенсивність наступу в осінній період. Він пояснив, що що від початку загарбники хотіли сунули з декількох боків, але оскільки Часів Яр "впав" лише в їх офіційних заявах, то ворог хоче наступати туди з Покровського напрямку.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що протягом минулої доби, 1 жовтня, зафіксовано просування росіян на двох ділянках: біля Добропілля та Вербового. Однак на більшості напрямків, включаючи Куп'янський, атаки армії РФ були безуспішним.

Нагадаємо, командир батальйону «Свобода» 4 БрОП НГУ Петро Кузик розповів про «цікаву тактику ведення бою» на Добропільсько-Покровському напрямку. Окупанти проводять комбіновані штурми та інфільтрації, не шкодуючи особового складу.