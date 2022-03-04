Бої біля ЗАЕС зупинилися, триває гасіння пожежі, Енергодар залишився без тепла – мер міста

Російські окупанти обстріляли адміністратівні будівлі АЕС, а також перший енергоблок.

Станом на о пів на шосту ранку 4 березня обстріли російських окупантів по Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі призупинилися. Пожежники змогли розпочати гасіння пожежі.

"Зараз бої не йдуть. Ні в місті, ні на станції. Затишшя відбувається. Місто сидить без тепла (була перебита труба, якою відбувалося теплопостачання із ЗАЕС до міста – ред.). Були перебої з електропостачанням. Вчора ввечері в усьому місті не було водопостачання. Вже все є світло і вода, але немає тепла. Зараз містяни - по домівках та по укриттях - чекають, що буде далі", - сказав мер Енергодара Дмитро Орлов у прямому ефірі українських національних телеканалів під час спільного інформаційного марафону "Єдині новини".

Російські окупанти майже впритул розстрілювали ЗАЕС із танків.

"Кілька годин був безперервний, майже впритул, десь з відстані 100-150 метрів розстріл будівель та приміщень атомної електростанції. Сталася пожежа в адміністративній будівлі та в приміщенні навчально-тренувального центру. Також є інформація, що важке озброєння по першому енергоблоку влучало", - сказав мер.

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Чи є пожежа на першому енергоблоці, в який, за повідомленням пресслужби ЗАЕС, влучили росіяни, Дмитро Орлов сказав, що "немає в мене інформації стосовно пожежі на першому енергоблоці". Зазначимо, що перший енергоблок наприкінці лютого був виведений на планово-попереджувальний ремонт. Нині на ЗАЕС із шести енергоблоків працює один.

"Після проведення розвідки в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 одиниць техніки", - ідеться в повідомленні ДСНС близько шостої години ранку 4 березня.

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