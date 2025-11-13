ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
21
Бої на Покровському напрямку: Сирський назвав мету росіян та завдання Сил оборони

На Покровському напрямку армія РФ, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами.

Катерина Сердюк
Сирський

Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ здійснив поїздку на Покровський напрямок, який залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога та значна частина його угруповання, що діє на території України.

Про це головком Сирський написав у Telegram.

Яка ситуація на Покровському напрямку

За його словами, основними завданнями України залишаються:

  • поступове взяття під контроль визначених районів;

  • підтримка й захист наявних логістичних шляхів та організація додаткових, аби забезпечення наших оборонців усім необхідним відбувалося вчасно, а також була можлива безперебійної евакуації поранених.

«На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки», — повідомив головком.

Бійці ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.

Також Сили оборони працюють на прилеглому Очеретинському напрямку. Так, за тиждень зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області. РФ зазнала втрат.

«Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться», — завершив Сирський.

Раніше у ЗСУ розповіли, як армія РФ проникає до Покровська. Ситуація там вже давно критична.

«Нині, через суттєве погіршення погодних умов — дуже сильну вологість, тумани й опади — спостереження за противником значно ускладнене. Через це ворог користується моментом, намагається просуватися, заїжджати технікою у місто та затягувати якомога більше сил саме туди», — розповів він.

