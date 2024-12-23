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Бої на Покровському напрямку та польоти ворожих дронів: головні новини 23 грудня 2024 року

Бої на Покровському напрямку та польоти ворожих дронів: головні новини 23 грудня 2024 року

Вночі над Україною кружляли ворожі дрони / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Покровський напрямок: розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове Читати далі –>
  • РФ готує "потужний удар" - у Центрі протидії дезінформації спростували фейк Читати далі –>
  • На фронті відбулося 207 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
  • Росія видає фальшиві військові квитки воєнним з КНДР Читати далі –>
  • Уночі у деяких регіонах України пролунали вибухи: що трапилося Читати далі –>

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