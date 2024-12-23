Бої на Покровському напрямку та польоти ворожих дронів: головні новини 23 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Покровський напрямок: розпочалися бої за Нововасилівку та Вовкове Читати далі –>
- РФ готує "потужний удар" - у Центрі протидії дезінформації спростували фейк Читати далі –>
- На фронті відбулося 207 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
- Росія видає фальшиві військові квитки воєнним з КНДР Читати далі –>
- Уночі у деяких регіонах України пролунали вибухи: що трапилося Читати далі –>
Читайте також: