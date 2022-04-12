Бої на Сході України посиляться впродовж наступних 2-3 тижнів - британська розвідка

Росія надалі перекидає свої війська з Білорусі на Схід України.

Росія продовжує відводити свої війська з Білорусі для передислокації на Схід України і продовження ведення бойових дій.

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Про це інформує у "Твітері" Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Окрім цього повідомляється, що російські атаки залишаються зосередженими на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська, тривають бої в районі Херсона та Миколаєва. Також відновилися атаки в бік Краматорська.

У британській розвідці прогнозують, що бої на Сході України будуть посилюватися впродовж наступних двох-трьох тижнів.

Нагадаємо, американські військові аналітики вважають, що Росії найближчими місяцями не вдасться взяти під контроль Схід України через проблему ресурсів.

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