Бої на Сході України посиляться впродовж наступних 2-3 тижнів - британська розвідка

Росія надалі перекидає свої війська з Білорусі на Схід України.
Росія продовжує відводити свої війська з Білорусі для передислокації на Схід України і продовження ведення бойових дій.
Про це інформує у "Твітері" Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
Окрім цього повідомляється, що російські атаки залишаються зосередженими на українських позиціях поблизу Донецька та Луганська, тривають бої в районі Херсона та Миколаєва. Також відновилися атаки в бік Краматорська.
У британській розвідці прогнозують, що бої на Сході України будуть посилюватися впродовж наступних двох-трьох тижнів.
Нагадаємо, американські військові аналітики вважають, що Росії найближчими місяцями не вдасться взяти під контроль Схід України через проблему ресурсів.
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