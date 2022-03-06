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Бої точаться під Києвом, місто акумулює всі ресурси для оборони столиці - Кличко звернувся до киян

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Бої точаться під Києвом, місто акумулює всі ресурси для оборони столиці - Кличко звернувся до киян

скриншот з відео

Наші військові, тероборона — в бойовій готовності і в рішучому настрої дати відсіч ворогу.

Бої точаться під Києвом. Місто акумулює всі ресурси для оборони столиці. Для життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму зверненні до киян у Telegram.

"Сьогодні проїхався по деяких блокпостах, встановлених на в’їздах у Київ. Наші військові, тероборона — в бойовій готовності і в рішучому настрої дати відсіч ворогу.  Моральний дух — незламний! І сказали, що захищатимуть Київ будь-якою ціною. Київ – серце нашої державиІ Столиця України сьогодні – і форпост свободи всієї Європи", - йдеться у зверненні

Мер столиці наголосив: "Київ ми не віддамо! Зберігаємо витримку! Разом вистоїмо! Слава Україні".

Нагадаємо, 5 березня з Києва евакуювали понад тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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