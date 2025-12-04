Бої у Мирнограді: журналістка поділилася невтішними новинами

Вовчанськ карта / © Deepstatemap

Ситуація у Мирнограді ускладнюється. Ворог тисне з південної і східної частини міста.

Про це повідомляє журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

Вона акцентувала: саме на півдні росіян багато.

«Вихід з міста максимально ускладнений дронами. Небо ними затягнуте», — зазначила вона.

За її словами, бійцям ЗСУ виходити доводиться по кілька днів, і нерідко — з контактними боями.

«Сили оборони в місті є. Протидіють руським. Важко», — завершила Кирієнко.

Раніше йшлася про загострення ситуації у Мирнограді. Річ у тім, що окупанти підійшли впритул до дороги, що веде з Родинського на Донеччині. Вони перекинулися з північної частини Покровська на північний захід Мирнограду і вже зайняли там позиції.

На колишній стелі „Покровск“ фіксують два десятки росіян. Понад десять точок РФ — на півдні Красного Лиману.

«Якщо ви відкриєте карту і глянете де це, то зрозумієте, що з міста вийти тепер складно. Без контактних боїв з ворогом майже не можливо», — наголосила Кирієнко.