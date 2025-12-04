- Дата публікації
Бої у Мирнограді: журналістка поділилася невтішними новинами
На півдні Мирнограда фіксують дуже багато військових РФ.
Ситуація у Мирнограді ускладнюється. Ворог тисне з південної і східної частини міста.
Про це повідомляє журналістка ТСН Юлія Кирієнко.
Вона акцентувала: саме на півдні росіян багато.
«Вихід з міста максимально ускладнений дронами. Небо ними затягнуте», — зазначила вона.
За її словами, бійцям ЗСУ виходити доводиться по кілька днів, і нерідко — з контактними боями.
«Сили оборони в місті є. Протидіють руським. Важко», — завершила Кирієнко.
Раніше йшлася про загострення ситуації у Мирнограді. Річ у тім, що окупанти підійшли впритул до дороги, що веде з Родинського на Донеччині. Вони перекинулися з північної частини Покровська на північний захід Мирнограду і вже зайняли там позиції.
На колишній стелі „Покровск“ фіксують два десятки росіян. Понад десять точок РФ — на півдні Красного Лиману.
«Якщо ви відкриєте карту і глянете де це, то зрозумієте, що з міста вийти тепер складно. Без контактних боїв з ворогом майже не можливо», — наголосила Кирієнко.