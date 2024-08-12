Бої у Вовчанську: росіяни завели штурмові групи до міста

Армія РФ завела штурмові групи до Вовчанська в Харківській області. Загарбники намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Про це йдеться у зведенні оперативно-тактичного угруповання "Харків".

"На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати наші позиції. У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї ДРШбр, намагається провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в районі північно-західніше населеного пункту Тихе окупанти зосереджують зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

Зазначається, що протягом минулої доби в зоні відповідальності ОТУ відбулося п'ять бойових зіткнень. Від початку цієї доби тривають три бойові зіткнення: два - в районі Вовчанська та одне - поблизу Тихого.



Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за 11 серпня склали 93 особи. Також знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.

Як повідомлялося, російські окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі. Зокрема, біля Нью-Йорка.

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