Бої в Курській області: експерт пояснив, як РФ допустила прорив кордону, і назвав мету операції

Спецоперація на території РФ може мати кілька цілей.

Успіх "прориву" в Курській області РФ став став можливим завдяки ефекту неочікуваності. Втім, операція готувалася тривалий час.

Таку думку висловив військовий аналітик Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, озвучена раніше заява керівника ГУР Кирила Буданова про "загрози з півночі" посприяла створенню цього ефекту неочікуваності.

"Це дало змогу українським силам перекидати певні сили до Сумської області так, щоб Росія не подумала, що хтось готує якийсь наступ. Росіяни думали, що після заяви Буданова ми будемо захищатися. Думали, що вдало виконують операцію зі сковування українських військ і жодної загрози немає", – наголосив експерт.

Мусієнко вважає, що ця спецоперація на території РФ може мати кілька цілей. Перша – проведення контрудару там, де росіяни не чекають, який приніс би втрати противника як у живій силі, так і в техніці. Друга – це намагання закріпитися безпосередньо на території Курської області та створити так звану "санітарну зону", яку Росія прагнула створити в Харківській області.

"Ось українські сили демонструють, що теж можуть це зробити", – наголосив аналітик.

Ще одна ціль, вважає Мусієнко, – це спроба змусити росіян перекидати до Курської області сили з інших напрямків – Донецької, Луганської чи Харківської областей. Таким чином ЗСУ нав'язують свою боротьбу та перехоплюють ініціативу.

"Ще є певні інші мотиви й наміри, про які ми дізнаємося згодом, коли мине час. Але вони є", – додав він.

Нагадаємо, військовий оглядач Костянтин Машовець вважає операцію в Курській області "вже виправданою". Зокрема, командування РФ буде змушена підтягнути туди війська з інших операційних напрямків, можливо, навіть залишки своїх стратегічних резервів, приготованих на серпень-вересень.

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