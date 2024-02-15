Бої за Авдіївку: в ЗСУ розповіли про тактику росіян

Ворог зараз використовує багато малих штурмових груп різної чисельності.

Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку. Там "просто шаленими темпами знишуються ресурси й резерви російської армії".

Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Хоча постачання і евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Звідси головний висновок – Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча, можливо, про це може трубити російська пропаганда", – каже він.

За його словами, ворог зараз використовує багато малих штурмових груп різної чисельності.

"В один із попередніх днів на одному дуже вузькому напрямку було задіяно малі штурмові групи одразу з 5-6 російських бригад... Ці цифри красномовно свідчать про те, які величезні сили багатьох військових організмів московити кинули саме на прорив через міську забудову Авдіївки", – резюмував він.

Нагадаємо, в районі Авдіївки на Донеччині тривають запеклі бої. Російська загарбницька армія наступає з усіх боків.

Загальні втрати ворога в живій силі за 14 лютого становлять 526 осіб. Щодо техніки, то було знищено чи пошкоджено 55 одиниць, без урахування безпілотників: йдеться про три танки, 25 бронемашин, 30 артилерійських систем, засіб ППО, 13 автомобілів.

Додамо, знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що у ЗСУ, ймовірно, є резерви для оборони Авдіївки.

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