Бої за Донеччину: військові розповіли про найближчі плани та мету путінського війська

Війна. / © Associated Press

Найближчою метою окупаційних військ Російської Федерації стане оточення двох міст Мирнограда та Покровська у Донецькій області, а також відвоювання втрачених позицій у районі Добропілля й здійснення штурмів у напрямку Білицького.

Про це розповіли зазначили джерела ZN.UA в Сьомому корпусі Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та в Першому корпусі Національної гвардії України.

OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко наголошує, що в разі досягнення цієї мети, окупанти далі будуть намагатися оточити Костянтинівку із заходу. Для реалізації плану росіяни залучили солдатів 8-ї та 51-ї армії РФ, дев'ятої бригади незаконного збройного формування "ДНР" та чотири бригади морської піхоти.

Окрім того, на Покровський напрямок РФ також перекинула FPV-підрозділи "Рубікон", "Ірландці" та "Судний день". Ці російські підрозділи, наголошує експерт, є одними з найдосвідченіших в армії країни-агресора.

Своєю чергою, українське військове командування посилило Покровський напрямок додатковими батальйонами БпЛА та підрозділами Штурмових військ. Кононученко наголошує, що впродовж останніх кількох днів штурмові підрозділи 425-го окремого штурмового полку "Скеля" мали успіхи на півночі Покровська. Захисники зачистили ділянку північніше залізниці та закріпилися там.

Військовий каже: всі ознаки свідчать про те, що українські Збройні сили найближчим часом не залишать повністю Покровськ.

Натомість ситуація в Мирнограді буде залежати від утримання вузької зони контролю між Червоним Лиманом та Рівним. Ця зона низі забезпечує логістику всього гарнізону Мирнограда.

"Ми маємо усвідомлювати, яку ціну заплатила Україна за те, щоб на цьому напрямку росіяни застрягли та вклинилися в міські бої, а не просувалися широким фронтом, як роблять це в Запорізькій і Дніпропетровській областях просто зараз", — додав автор статті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав ситуацію в Покровську “дуже складною”. З його слів, будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях, але, додав він, “найважливіше — це наші солдати”.

Зауважимо, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж» каже, що війська РФ намагатимуться до зими закріпитися у Покровську та Мирнограді на Донеччині. Адже приходом морозів їх буде дуже легко вибити з лісистої місцевості.