Бої за Київщину: співробітник "Укроборонпрому" передавав інформацію росіянам про дислокацію та позиції ЗСУ (відео)

Правоохоронці затримали співробітника "Укроборонпрому", який "зливав" інформацію окупаційним військам під час боїв за Київщину. Виявилося, що чоловік обіймав посаду інспектору з охорони праці ДК "Укроборонпром". Йому вручили підозру у державній зраді.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року чоловік передавав російському куратору інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів Києва та прилеглих територій, а також відомості про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ.

"Після ракетних ударів по житлових будинках підозрюваний надсилав фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар. Отримані дані ворог використовував для завдавання нових артилерійських та ракетно-бомбових ударів по українських позиція", - поінформували в установі.

Перейти на бік росіян чоловікові запропонував його колишній однокласник – співробітник уряду РФ. Він, у свою чергу, передавав дані представнику Міноборони країни-агресорки.

СБУ опублікувала відео затримання зрадника. Спецоперація відбувалася у Києві. Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії.

Нагадаємо, у Києві рекетири під виглядом "добробатів" вибивали гроші з підприємців.

Читайте також: