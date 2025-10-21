Бої за Куп'янськ: чим обернеться для України втрата цього міста

Місто. / © Associated Press

У разі захоплення Куп'янська у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников.

За його словами, російські окупаційні війська зможуть захопити Вовчанськ, рухаючись із флангу, у разі окупації Куп'янська.

"Якщо Куп'янськ не врятувати - ворог отримає можливість захопити повністю Вовчанськ (рухаючись із флангу) і просуватися до лінії Ізюм-Балаклія прямо через наш тил", - вважає Мірошников.

За його словами, наразі в Куп'янську зона контролю російської армії не збільшилася за останні кілька днів. Те, що вилізло до медіапростір, наголосив експерт, - “результат попередніх проблем і просувань ворога". Водночас він висловив надію на те, що Куп'янськ буде врятовано.

Нагадаємо, моніторинговий проєкт DeepState наголошує, що найближчі тижні стануть критичними для Сил оборони в Куп’янську. За їхніми даними, ситуація в місті залишається складною, оскільки ворожі групи, які проникали у місто останні чотири тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину населеного пункту.