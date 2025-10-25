ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
145
1 хв

Бої за Куп’янськ: українське командування прокоментувало ризики оточення міста

Ситуація на цій ділянці фронту складна, але контрольована, зазначають у ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Куп’янськ

Куп’янськ / © kharkivoda.gov.ua

Російські війська продовжують спроби закріпитися на території міста Куп’янськ Харківської області, однак, станом на зараз, загрози оточення українських підрозділів немає.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері телеканалу «Ми-Україна».

«Безумовно, росіяни намагаються створити такі умови. Вони намагаються тиснути з боку Степової Новосілки, прорватися крізь саме місто і закріпитися на його території ближче до центру», — зазначив Трегубов.

Таким чином, ключові зусилля ворога спрямовані на просування всередину Куп’янська та подальше закріплення в центральній частині, але українське командування наголошує на контрольованості ситуації та відсутності безпосередньої загрози оточення.

Нагадаємо, як повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников, у разі захоплення Куп’янська у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

145
