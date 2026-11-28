Морпіхи ЗСУ відбили спробу російського десанту висадитися біля херсонського мікрорайону Корабел / © скриншот з відео

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За листопад Росія втратила понад 220 військових на островах Дніпра, але продовжують переправляти туди нові штурмові групи.

Про це в етері Армія TV розповів речник морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль.

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Невеликі човни, кілька піхотинців і спроба непомітно висадитися на одному з островів у дельті Дніпра. Росіяни раз у раз намагаються закріпитися серед річкових проток, хоча попередні спроби вже коштували їм значних втрат.

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За словами Павла Дрогаля, противник не відмовляється від цієї тактики навіть попри те, що українські морпіхи контролюють острівну зону.

«Вони намагаються невеликими плавзасобами, невеликими штурмовими групами інфільтрувати свій особовий склад на острови», — пояснює речник.

Мета таких висадок — не просто дістатися протилежного берега. Росіяни хочуть зайняти позиції на островах, закріпитися там і створити загрозу українським військам на правобережжі Дніпра.

Один із районів, до яких противник намагається наблизитися, — Корабел, південна частина Херсона.

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Десант до Корабела не дістався

Російські військові вже намагалися висадитися в районі Корабела. Однак ця спроба завершилася для них втратою десантної групи та плавзасобів.

«Ця висадка була для них неуспішна. Десант був знищений разом із плавзасобами», — розповів Павло Дрогаль.

І це не поодинокий випадок. За словами речника, російська піхота зазнає втрат на островах щодня.

Лише від початку листопада противник втратив тут, за його попередньою оцінкою, понад 220 військовослужбовців.

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Однак навіть така кількість втрат не змусила російське командування відмовитися від спроб закріпитися в дельті Дніпра.

«Вони все одно посилають туди свої групи, знаючи, що вони звідти не повернуться», — наголошує речник морської піхоти.

Правий берег, острови та позиції на лівобережжі

Попри постійні спроби російської інфільтрації, українські морські піхотинці разом із підпорядкованими підрозділами продовжують утримувати позиції на правому березі Дніпра.

Під їхнім контролем залишається й острівна зона. Крім того, українські військові зберігають позиції на лівобережжі.

Водночас російські війська не припиняють обстрілів Херсона, населених пунктів Херсонщини, а також Нікополя та Нікопольського району.

Нагадаємо, росіяни рознесли безпілотниками лікарню у Херсоні після закінчення режиму тиші.

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