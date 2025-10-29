ТСН у соціальних мережах

411
Бої за Покровськ: чи вдасться вибити з міста росіян — військовий експерт

Експерт Роман Світан вважає, що простим збільшенням кількості українських військ у Покровську та Мирнограді проблему вже не вирішити.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Війна Росії проти України

Сили оборони зможуть утримати Покровсько-Мирноградську агломерацію, якщо військове командування ухвалить правильні рішення.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан у коментарі «24 каналу».

За його словами, простим збільшенням кількості українських військ у Покровську та Мирнограді проблему вже не вирішити, тому потрібно проводити військову операцію.

Світан вважає, що слід скерувати туди декілька повноцінних корпусів, залучивши силовиків.

«Далі вже або розблоковувати північний бік Мирнограда і Покровська, або південно-західний (брати під контроль Котлине, Удачне). В ситуації, яка склалася, розгортання наших штурмових підрозділів буде оптимальнішим для дій на північній частині. Бо зараз триває зачистка росіян в напрямку на Добропілля», — пояснив він.

Експерт наголосив, що ситуація у Покровську склалася дуже складна.

«Росіяни там взяли у напівоточення, як мінімум, а по деяких позиціях вже в оперативне оточення Покровсько-Мирноградську агломерацію. Вони заходять у Мирноград з південного сходу. З півночі намагають протиснутися між ним і Родинським», — описав ситуацію він.

При цьому Роман Світан скептивно оцінив можливість встановлення повного контролю над Покровськом росіянами до 15 листопада, як цього вимагає президент держави-агресорки Володимир Путін.

«Ніякі російські плани, які вони собі малювали у 2025 році, не будуть реалізовані. Вже немає можливості у росіян захопити повністю Донецьку область, навіть той же Покровськ, Мирноград. Ми будемо утримувати цей рубіж», — підсумував експерт.

За даними українського командування, ворог задіяв близько 11 тисяч військових для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації. Російські підрозділи вже присутні на околицях міста, діючи піхотними групами, зокрема південніше залізниці, що ділить місто.

У середу, 29 жовтня, президент держави-агресорки Володимир Путін стверджував, що українські військові начебто заблоковані у Куп’янську та Покровську.

У ЗСУ та РНБО спростували заяви російського президента про оточення українських військових, зокрема у Покровську.

