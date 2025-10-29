Війна Росії проти України

Реклама

Сили оборони зможуть утримати Покровсько-Мирноградську агломерацію, якщо військове командування ухвалить правильні рішення.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан у коментарі «24 каналу».

За його словами, простим збільшенням кількості українських військ у Покровську та Мирнограді проблему вже не вирішити, тому потрібно проводити військову операцію.

Реклама

Світан вважає, що слід скерувати туди декілька повноцінних корпусів, залучивши силовиків.

«Далі вже або розблоковувати північний бік Мирнограда і Покровська, або південно-західний (брати під контроль Котлине, Удачне). В ситуації, яка склалася, розгортання наших штурмових підрозділів буде оптимальнішим для дій на північній частині. Бо зараз триває зачистка росіян в напрямку на Добропілля», — пояснив він.

Експерт наголосив, що ситуація у Покровську склалася дуже складна.

«Росіяни там взяли у напівоточення, як мінімум, а по деяких позиціях вже в оперативне оточення Покровсько-Мирноградську агломерацію. Вони заходять у Мирноград з південного сходу. З півночі намагають протиснутися між ним і Родинським», — описав ситуацію він.

Реклама

При цьому Роман Світан скептивно оцінив можливість встановлення повного контролю над Покровськом росіянами до 15 листопада, як цього вимагає президент держави-агресорки Володимир Путін.

«Ніякі російські плани, які вони собі малювали у 2025 році, не будуть реалізовані. Вже немає можливості у росіян захопити повністю Донецьку область, навіть той же Покровськ, Мирноград. Ми будемо утримувати цей рубіж», — підсумував експерт.

За даними українського командування, ворог задіяв близько 11 тисяч військових для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації. Російські підрозділи вже присутні на околицях міста, діючи піхотними групами, зокрема південніше залізниці, що ділить місто.

У середу, 29 жовтня, президент держави-агресорки Володимир Путін стверджував, що українські військові начебто заблоковані у Куп’янську та Покровську.

Реклама

У ЗСУ та РНБО спростували заяви російського президента про оточення українських військових, зокрема у Покровську.