Укрaїнa
1221
1 хв

Бої за Покровськ: Cирський застеріг від приховування реальної ситуації

Головком ЗСУ запевнив, що командування працює над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника на Покровському напрямку.

Богдан Скаврон
Олександр Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами військових підрозділів, які ведуть бої в районі Покровська на Донеччині та застеріг їх від приховування реальної ситуації.

Про це він написав у своєму повідомленні в Telegram-каналі.

За словами головкома, він наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації у своїх доповідях.

«Нечесність має надто високу ціну — життя наших воїнів. Моя перша вимога — правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром», — йдеться у дописі.

Олександр Сирський повідомив, що під час зустрічі з командирами армійських корпусів, бригад та військових частин було обговоренои комплекс питань «з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника».

«Актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні», — зазначив він.

Головком ЗСУ запевнив, що командування працює над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника.

Нагадаємо, напередодні офіцери двох бригад, які воюють на Покровському напрямку, розповіли журналістам про критичну ситуацію в обороні міста, до якого просочилося вже дві з половиною сотні окупантів, що вступають у стрілецькі бої. Логістика до Покровська, за їхніми словами, перебуває під контролем ворожих дронів.

1221
