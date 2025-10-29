Бої за Покровськ: DeepState прогнозує критичну ситуацію докола міста

Покровськ

Російські війська протягом останніх місяців поступово посилюють свої позиції в районі Покровська, системно проникаючи в глиб міста та нарощуючи диверсійно-розвідувальну діяльність. Ситуація на межі критичної.

Про це повідомляє DeepState.

«Противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворогу допомогло:

знайдене слабке місце (Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська);

розуміння кількісної переваги піхоти та нестачу української;

брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська.

Деталі

Як пишуть осінтери, інтенсивна робота диверсійно-розвідувальних груп і масове використання піхоти дозволили окупантам знайти слабкі точки оборони на південних підступах до міста. За наявною інформацією, ворог систематично влаштовує засідки на переміщення наших підрозділів, мінує шляхи забезпечення та вступає в бої з тиловими розрахунками — РЕБ, артилерією, мінометами та безпілотниками. На південних околицях Покровська вже зафіксовано облаштування ворожих позицій.

На жаль, ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста.

«Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто», — констатували осінтери.

DeepState наголошує: наразі критично важливо заблокувати шляхи просочення противника і провести комплексну зачистку уражених районів — саме організовано бригадними силами, а не лише невеликими групами.

«Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно», — завершили аналітики.

Раніше у ISW припустили, чи зможуть росіяни захопити Покровськ до кінця листопада. Наразі, за даними аналітиків, російські війська “майже напевно не контролюють жодної позиції” в межах самого Покровська.

«Станом на кінець жовтня 2025 року російським військам не вдалося взяти жодне з великих міст Донеччини, і ISW продовжує вважати, що захоплення «фортифікаційного поясу України» стане для РФ процесом на кілька років», — зазначається у звіті.