Бої за Покровськ: до чого вдаються росіяни та якими є їхні втрати
Російських військових зафіксували на північ від Покровська, але вони були ліквідовані.
Ситуація у Покровську залишається вкрай тяжкою. Так, зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню. Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 — поранені.
Про це повідомили у 7 корпус ДШВ.
Що відбувається на Покровському напрямку
За даними бійців, зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Піхотинці армії РФ намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства, але були знищені.
«Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто», — йдеться у повідомленні.
Додається, що також окупанти продовжують спроби скувати оборону Мирнограду. Там ЗСУ нещодавно знищили групу ГРУ РФ. Як відомо, такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.
Військовими фіксується збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. На підступах до міста росіяни отримують відсіч.
Раніше аналітики ISW оцінили ситуацію у Покровську на Донеччині.
Так, російські війська намагаються заблокувати українські сили у місті.
«ISW продовжує оцінювати, що російські сили, дуже ймовірно, завершать захоплення Покровська та Мирнограда, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними», — йдеться у звіті Інституту.