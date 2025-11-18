Бої за Покровськ: до чого вдаються росіяни та якими є їхні втрати

Покровськ / © Getty Images

Реклама

Ситуація у Покровську залишається вкрай тяжкою. Так, зростає кількість стрілкових боїв та збільшуються втрати ворога від прямого вогню. Загалом з початку місяця Сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 — поранені.

Про це повідомили у 7 корпус ДШВ.

Дата публікації 12:23, 18.11.25 Кількість переглядів 8 РФ зазнає втрат у Покровську

Що відбувається на Покровському напрямку

За даними бійців, зафіксована поява росіян на північ від Покровська. Піхотинці армії РФ намагалася проникнути та закріпитися на одному з обʼєктів сільського господарства, але були знищені.

Реклама

«Противник хоче у короткостроковій перспективі вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Через неможливість протиснути оборону Покровська та використати місто як плацдарм для виконання цього задуму росіяни намагаються обійти місто», — йдеться у повідомленні.

Додається, що також окупанти продовжують спроби скувати оборону Мирнограду. Там ЗСУ нещодавно знищили групу ГРУ РФ. Як відомо, такі ворожі підрозділи йдуть в другому ешелоні після диверсійних груп та контролюють виконання завдань першого ешелону.

Військовими фіксується збільшення кількості спроб росіян просочитися у Мирноград з боку Красного Лиману. На підступах до міста росіяни отримують відсіч.

Раніше аналітики ISW оцінили ситуацію у Покровську на Донеччині.

Реклама

Так, російські війська намагаються заблокувати українські сили у місті.

«ISW продовжує оцінювати, що російські сили, дуже ймовірно, завершать захоплення Покровська та Мирнограда, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними», — йдеться у звіті Інституту.