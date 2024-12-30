Бої за Покровськ: що відбувається біля важливого міста на Донеччині

Наразі Покровський напрямок один із найбільш активних за кількістю боєзіткнень. У Покровську, куди росіяни не дісталися, відносно спокійна ситуація.

Про це в ефірі телемарафону розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 наступальні штурми противника. Це сталося в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське тощо.

"Себто - це активний напрямок – напрямок, де вчора фактично відбулося найбільше боєзіткнень", - повідомив Трегубов.

З його слів, досить напружена, але контрольована ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк".

"Покровський напрямок, як і Времівський та Курахівський, залишаються одними з ключових, і одними з тих, де українське командування докладає найбільше зусиль щодо захисту. Російське – намагається так чи інакше підступно атакувати наші позиції", - наголошує Віктор Трегубов.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що армія РФ намагається захопити важливу залізничну станцію на Харківщині. Це Куп'янськ-Вузловий. Окупанти хочуть створити перспектив для наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині.

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