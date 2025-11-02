ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
147
2 хв

Бої за Покровськ: що відомо про якість особового складу РФ та дії ЗСУ

Покровськ — вкрай важливе місто, втрата якого буде дуже болісною для ЗСУ. Як наголошує речник 155 ОМБР Прібильонов, треба стабілізувати ситуацію і зробити так, щоб місто залишилося українським.

Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

Наразі оточення Покровську немає, у місті тривають бої. Перевага постійно коливається від сторони у сторону.

Про це в етері «КИЇВ24» зазначив Артем Прібильнов, начальник відділення комунікацій 155 ОМБР.

Тривають контрдиверсійні дії. Прібильонов наголошує: треба сподіватися на краще та вірити у ЗСУ.

За його словами, росіяни готували штурмові дії на цьому напрямку ще з вересня.

«Їх готували конкретно під одну задачу — захопити місто Покровськ. Їм показували карти, давали маршрути… Якість особового складу — нормальна. Мобілізовані, контрактники, наркомани, туберкульозники, алкоголіки… Як завжди у РФ. Спеціалізовані війська, які могли вести професійно міські бої, у них закінчилися», — стверджує військовий.

Він додає: ворог, який перебуває у місті, хаотично рухається, не розуміючи, яку позицію зайняти.

«Ті спецпідрозділи (українські — ред.), які зайшли до міста і робитимуть зачистки, на три голови вищі за професіоналізмом, ніж підрозділи російської армії», — завершив начальник відділення комунікацій 155 ОМБР.

Росіяни зазнають втрат

Як повідомив в ефірі «Суспільного» штаб-сержант 3-ї категорії відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександра Вовк, РФ виводить 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше брала участь у боях у Сирії та на Київщині. На заміну приходять менш підготовлені підрозділи — 108-м мотопіхотний та 68-й танковий полк зі складу 150-ї дивізії.

Річ у тім, що підрозділ завдяки ЗСУ майже знищений, тож зараз він виводиться.

«Те, що залишилось, виводиться, відбувається заміна на мотопіхотні підрозділи. Це свідчить про те, що ворог зазнав в зоні нашої відповідальності великих втрат і цілий підрозділ став небоєздатним, — пояснив штаб-сержант.

Попри дезорієнтацію та втрати армії РФ, атаки ворога відбуваються в дощову погоду, що ускладнює роботу українських дронів.

Росіяни хочуть прорватися в напрямку Костянтинівка — Куп’янськ. Але успіхів у них небагато — більшість техніки знищується ще до підходу до позицій ЗСУ.

РФ з усіх сил намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ за допомогою дронів.

Раніше ми писали, що Путін наказав армії РФ захопити Покровськ до 15 листопада.

«Для Путіна захоплення Покровська, Мирнограда, а далі Костянтинівки і всього Донецького регіону це не тільки воєнний, але й воєнно-політичний результат, який він сьогодні добивається всіма засобами», — каже генерал армії Микола Маломуж.

