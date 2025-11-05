ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1297
2 хв

Бої за Покровськ: український прапор повернули на будівлю міськради (відео)

Головна адмінбудівля міста, за яке точаться запеклі бої, беребуває під контролем українських військових.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Прапор над міськрадою Покровська

Прапор над міськрадою Покровська / © скриншот з відео

На будівлі міської ради в Покровську у середу, 5 листопада, знову з’явився український прапор. Ця сталося після того, як російські пропагандисти заявили про «повний контроль» над містом.

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» показали на відео, як український прапор знову з’явився над адмінбудівлею у Покровську.

Перед початком операції були сплановано логістичні маршрути та забезпечення особового складу.

Автівка, якою рухалися українські штурмовики, була пошкоджена вибухом, але вони змогли зайти в місто двома групами.

Для пересування містом обиралися вулиці із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху ліквідовували.

Одна із груп потрапила у засідку, але на допомогу прийшла підтримка з повітря — дрони знешкодили ворога.

«Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем», — наголосили у повідомленні.

За словами військових, російських окупантів у Покровську «знищують з великою швидкістю». В місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів.

Раніше фахівець з систем зв’язку і РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що військово-політичне командування ухвалило рішення утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію максимально довго. Для цього до району буде перекинуто всі доступні резерви.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення підрозділів Сил оборони та частин немає.

1297
