Бої за Покровськ: військовий розповів, як Україні вдається втримати місто

Покровськ / © Associated Press

Реклама

Армія РФ не перший місяць з усіх сил намагається зайти до Покровська на Донеччині. Втім, окупантам це не вдається. До міста українським командуванням були перекинуті боєздатні підрозділи.

Про це розповів відомий військовий блогер, снайпер та аеророзвідник, сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) в інтерв’ю проєкту «Донбас Реалії».

«Цей „мацак“, який рухався у бік Мирнограда, його зупинила 38-ма бригада морської піхоти з приданими підрозділами, яку перекинули туди з Херсонського напрямку. До них дійсно фронт тут падав майже пів року. Але хлопці зайшли на ділянку і показали, що в принципі за умов нормальної координації можна тими засобами, що є в наявності, ефективно зупиняти навіть таку навалу», — розповів боєць.

Реклама

Як наслідок, тепер ворог зосередився на інших напрямках. Олександр Карпюк порівнює окупантів з тарганами. За його словами, росіянам «десь не виходить пролізти — переналаштовують свій штурмовий потенціал на напрямки, де стоять не дуже боєздатні підрозділи (ЗСУ — Ред.)».

«Наше командування чудово розуміло цю тактику і над цим працювало, тобто гасило пожежі на кожній такій ділянці. З часом таких ділянок ставало все менше. Армія РФ почала на Покровському напрямку гальмувати. Їхній наступ призупинився. Ба більше, ми там теж на деяких ділянках контратакуємо, збиваємо наступальний темп, примушуємо ворога перекидати сили й засоби не туди, куди вони планували. Йде позиційна гра. Якщо гратимемо правильно — Покровськ втримаємо», — наголошує військовий.

Водночас Покровський напрямок загалом залишається лідером за кількістю штурмів і кількістю знищеного особового складу росіян.

Ситуація біля Покровська

Російські окупанти продовжують наступ на Покровськ. Водночас загарбники авіабомбами, артилерією та дронами знищують саме місто. Втім, просунутися у бік Покровська ворогові наразі не вдається.

У Мережі з’явилося відео, що росіяни почали будувати тунелі з сіток під Покровськом, зокрема поблизу села Карлівка. На трасі Е50, що з’єднує Донецьк із Покровськом, ворог зводить тунелі, які забезпечують їм порівняно безпечну логістику в напрямку окупованих Селидового та Новогродівки.

Тим часом військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що РФ має успіхи на межі Торецького та Покровського напрямків. Блогер вважає, що це сталося через погану координацію між відповідальними за ці два напрямки.

Дата публікації 13:00, 05.05.25 Кількість переглядів 8 Наживо! Київ після атаки дронів! Згорілі квартири і авто! Мешканці оговтуються від жаху