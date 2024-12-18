Бої за Покровськ: які ризики втрати міста і чим це обернеться для ЗСУ

Армія РФ намагається прорватися до Покровська в Донецькій області. Це місто є останнім великим населеним пунктом перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю.

Які ризики втрати цього міста, розповів військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі "РБК.Україна".

Експерт зауважує, що, ймовірно, російські окупанти хочуть вийти з південного сходу на Покровськ і уникнути вуличних боїв. Загарбники розуміють, що вуличні бої можуть тривати місяцями, а натомість їм треба просунутися швидко.

"Їхні плани оточити місто з півночі та півдня. Тобто взяти його в кільце або напівкільце і примусити наш гарнізон, який там тримає оборону, вийти з цього населеного пункту. Це всі розуміють і тим більше наш Генеральний штаб і ті штаби, які там займаються плануванням бойових дій", - каже Гетьман.

Експерт Гетьман вважає: якщо РФ вдасться окупувати Покровськ, то окупанти можуть призупинитися. Він пояснює, що під час планування розраховується військо, логістика, ставиться певна мета на які рубежі вийти. Тому оцінки, що після Покровська, якщо РФ вдасться його захопити, то це буде призупинка, як після Бахмуту, припускає експерт.

"Але це означає, що війна закінчиться і що вони не будуть планувати наступні операції. Ця теж була спланована на Донецькому напрямку. От вони її як можуть виконують. Просування в них не швидке. Воно постійне, але це не те, що вони планували", - каже Гетьман.

У разі захоплення Покровська далі бойові дії будуть тривати, але інтенсивність зменшиться і росіяни будуть готувати наступну операцію. Але через паузу - як й було до цього, підсумував експерт.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що в України поки що не вистачає ресурсів для того, щоб убезпечити місто Покровськ Донецької області та остаточно зупинити наступ РФ у стороні міста.

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