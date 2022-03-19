Бойкот Nestle: Anonymous звернулися до твітеру з проханням відключити компанію, яка продовжує фінансувати РФ

Бойкот Nestle: Anonymous звернулися до твітеру з проханням відключити компанію, яка продовжує фінансувати РФ

Анонімна група хактивістів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії.

Anonymous закликають відключити Nestle у кількох Мережах після того, як вона відмовилася припинити робту в Росії.

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Про це повідомляє meaww.com.

Вчора, 18 березня анонімна група хакерів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії (Twitter, Justin Sullivan/Getty Images)

Anonymous закликали до повного бойкоту продукції Nestle після того, як швейцарський продовольчий конгломерат продовжував постачати товари першої необхідності до Росії, незважаючи на зростаючий тиск з боку колег з метою розірвати зв'язки.

Згідно з опитуванням Morning Consult, проведеним раніше цього місяця, майже 75 відсотків населення США підтримують бойкот. Варто зазначити, що Nestle припинила рекламу, капітальні вкладення, а також відвантаження товарів другорядної ваги до Росії. Тим не менш, за повідомленням Bloomberg,компанія продовжувала постачати нації предмети першої необхідності, такі як дитяче харчування.

Нагадаємо, що в Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Загалом за добу 18 березня з російського ринку пішло сім компаній.

Протягом дня 18 березня з російського ринку пішли такі технологічні компанії:

Schneider Electric призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації.

призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації. Легенди світового футбола Реал, ПСЖ та Мілан відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.

Dahua, китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере її назад.

китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере її назад. У всіх офіційних тренерів MikroTik в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Міністр наголошує, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання.

в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Міністр наголошує, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання. IT-компанія Docker зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період.

зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період. Figma перестала приймати оплату російськими картами.

перестала приймати оплату російськими картами. LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ.

Зауважимо, що через вторгнення Росії до України працювати в нею чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.