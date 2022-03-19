Бойкот Nestle: Anonymous звернулися до твітеру з проханням відключити компанію, яка продовжує фінансувати РФ

Анонімна група хактивістів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії.
Anonymous закликають відключити Nestle у кількох Мережах після того, як вона відмовилася припинити робту в Росії.
Про це повідомляє meaww.com.
Вчора, 18 березня анонімна група хакерів закликала бойкотувати продукцію Nestle, оскільки вона продовжує свою діяльність у Росії (Twitter, Justin Sullivan/Getty Images)
Anonymous закликали до повного бойкоту продукції Nestle після того, як швейцарський продовольчий конгломерат продовжував постачати товари першої необхідності до Росії, незважаючи на зростаючий тиск з боку колег з метою розірвати зв'язки.
Згідно з опитуванням Morning Consult, проведеним раніше цього місяця, майже 75 відсотків населення США підтримують бойкот. Варто зазначити, що Nestle припинила рекламу, капітальні вкладення, а також відвантаження товарів другорядної ваги до Росії. Тим не менш, за повідомленням Bloomberg,компанія продовжувала постачати нації предмети першої необхідності, такі як дитяче харчування.
Нагадаємо, що в Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Загалом за добу 18 березня з російського ринку пішло сім компаній.
Протягом дня 18 березня з російського ринку пішли такі технологічні компанії:
- Schneider Electric призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів в РФ та Білорусь. Це одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації.
- Легенди світового футбола Реал, ПСЖ та Мілан відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.
- Dahua, китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) припиняє всі поставки в РФ. Все, що до 24 березня не буде продано і залишиться на складах РФ, Dahua забере її назад.
- У всіх офіційних тренерів MikroTik в РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Офіційні тренінги MikroTik в РФ більше не проводяться. Всі інженерні сертифікати дійсні до закінчення терміну придатності. Раніше MikroTik тимчасово призупинив прийом замовлень на нові девайси і зупинив поставку ліцензій; поточні ліцензії поки працюють. Міністр наголошує, що компанія MikroTik розробляє і продає Ethernet та бездротове мережеве обладнання.
- IT-компанія Docker зупинила підписки в РФ та Білорусі. Docker — це американська технологічна компанія, що розвиває платформу для розробки. За словами її керівника Скотта Джонсона, компанія «не матиме справ» з російськими компаніями в цей період.
- Figma перестала приймати оплату російськими картами.
- LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ.
Зауважимо, що через вторгнення Росії до України працювати в нею чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.