Бойові дії можуть розпочатися ще в одній області: військовий експерт ошелешив прогнозом

Російській армії, яка активно наступає на Донеччині, залишилося небагато до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Цілком можливо, що окупанти зможуть дійти до Дніпропетровщини.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі "Главреду".

"Просунутися до адміністративних кордонів Дніпропетровщини росіяни цілком можуть, і бої справді можуть розпочатися на території ще однієї області України. Але не слід вважати, що вся Дніпропетровщина буде охоплена війною", - пояснив він.

Що більше, наголошує Гетьман, до самого обласного центру Дніпра - росіянам дуже далеко, а тому "шансів, що вони дійдуть до нього вкрай мало". За його словами, навіть можливе досягнення адміністративних кордонів Дніпропетровської області не відкриє перед військами РФ жодних воріт чи шляхів.

"Для того, щоб дійти бодай до передмістя Дніпра, росіянам знадобиться декілька років", - каже він.

Територією Дніпропетровщини теоретично російські війська можуть швидше просуватися Втім, вона збільшиться не суттєво. Крім того, надто стрімке просування означатиме відривання від тилів, що ускладнить забезпечення того угруповання росіян, що посуне вперед.

"Отже, росіяни можуть намагатися швидше просуватися, якщо дійдуть до Дніпропетровської області, але їм це не вдасться, бо, якщо про це говорять військові, це розуміють і в Генеральному штабі, відтак, готуються. Зайти на Дніпропетровщину окупанти справді можуть, але давайте самі себе не лякати їхнім стрімким просуванням там, бо такого не буде", - наголошує експерт.

Гетьман пояснює, що для РФ важливими є міста Дніпро, Павлоград, Запоріжжя. Там розташовані підприємства військово-промислового комплексу та загалом промислові підприємства, які виробляють багато корисного. Зокрема, ракети і ракетне паливо. Саме тому росіяни й прагнуть дістатися до цих міст, зауважує військовий експерт.

"Цілі росіян не обмежуються захопленням Донецької і Луганської областей. Вони прагнуть захопити всю Україну. Вони переконані, що Україна не має існувати. Тому не варто сподіватися, що мета нашого ворога - це ті чотири області і Крим, які вже вписані в російську конституцію, і все на тому. Ні, це брехня. Росіяни будуть просуватися стільки, скільки ми їм дозволимо", - заявив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, наразі армія РФ перебуває за три кілометри від Покровська на Донеччині. Місто залишилося без світла, газу й водопостачання.

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