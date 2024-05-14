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Бойові дії на Харківщині: є загиблі серед мирного населення

Бойові дії на Харківщині: є загиблі серед мирного населення

Загиблий на війні. / Фото: Associated Press

Загиблі - у Вовчанській громаді.

На території Харківської області, де наразі ведуться бойові дії, 14 травня загинуло двоє мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

За його словами, армія РФ застосовує проти цивільних всі види озброєння. Зазначається, що люди загинули у Вовчанській громаді Чугуївського району.

Через російські обстріли, які відбулися у Вовчанську об 11:55, загинула 80-річна жінка. Через ворожі обстріли сталося займання приватного будинку. Також у селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний чоловік. 

Як повідомлялося, над ранок 14 травня росіяни вдарили по Харкову КАБами. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років.

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