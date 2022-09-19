"Бойові коноплі": в Україні вивели новий сорт рослин, з яких можна виготовляти бронежилети

Цей сорт універсальний щодо використання як волокон, так і насіння, а ще дає можливості для розвитку оборонної галузі.

Про це повідомляють в НААН України.

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Рослину представили під час традиційного фестивалю промислових конопель "Hemp Fest", який відбувся на Сумщині.

Новий сорт коноплі універсальний щодо використання як волокон, так і насіння. З них можна виготовляти порох, який не має аналогів у світі, високоякісну сировина для канатів і парашутів.

"Конопляні волокна ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети. Плити з конопель витримують постріли з бронебійних патронів, при цьому, вони легші за кевларові. А ще коноплі – це тканина для пошиття натурального, дихаючого і практично "вічноживучого" військового одягу, спідньої білизни, яка відмінно себе зарекомендувала у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни. Окрім того, коноплі - це прекрасний еко-матеріал для будівництва і утеплення будівель", - заначили в академії.

Нагадаємо, Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині.

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