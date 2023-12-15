"Бойові медики. Смерть зачекає": вперше на українському телебаченні покажуть ексклюзивні кадри з операцій медиків ЦСО "А" СБУ в найгарячіших точках

15 грудня о 21:40 "1+1 Україна" покаже четвертий фільм з циклу документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги". Вперше Служба безпеки розповідає деталі приголомшливих спецоперацій, які вразили світ.
Заключна серія циклу "Бойові медики. Смерть зачекає" розкаже про унікальне медичне бойове крило ЦСО "А", де хірурги спецпідрозділу СБУ щодня героїчно рятують життя українських захисників.
"Це справжні спецпризначенці - ті, хто виконують свою задачу в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Від 10 до 15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів", - зазначив генерал-майор, голова СБУ Василь Малюк.
Група медиків ЦСО "А" за майже два роки широкомасштабного вторгнення провела сотні операцій під обстрілами в найгарячіших точках війни. Вперше на українському телебаченні покажуть кадри хірургічної роботи медиків ЦСО "А" СБУ на лінії фронту. У фільмі розкажуть подробиці історії порятунку бійців, які мали мізерні шанси на виживання. Одна з них буде присвячена стрільцю-зенітнику ЗСУ, якого медики спецпідрозділу СБУ врятували після тяжкого поранення під Бахмутом. Інша - порятунку бійця, який отримав поранення в серце та легені, але був вчасно прооперований фахівцями прямо на лінії фронту.
Про проведення надскладних операцій, відпрацювання навичок хірургів "всліпу" дивіться у фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає" вже цієї пʼятниці о 21:40 на "1+1 Україна".
Над проєктом понад півроку працює команда 1+1 Production.Originals на чолі з продюсером Акімом Галімовим. Режисер фільму Сергій Кримський, відомий за фільмом "Соловей співає", креативний продюсер проєкту Вікторія Самойлова, шеф-редактор Максим Жухевич.
"СБУ. Спецоперації перемоги" - це цикл документальних фільмів, який розповідає про тих, кого не знають в обличчя, але результати роботи цих героїв бачить та обговорює весь світ.
Дивіться заключну серію циклу "Бойові медики. Смерть зачекає" вже цієї п'ятниці, 15 грудня, о 21:40 на "1+1 Україна".