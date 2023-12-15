"Бойові медики. Смерть зачекає": вперше на українському телебаченні покажуть ексклюзивні кадри з операцій медиків ЦСО "А" СБУ в найгарячіших точках

Заключна серія циклу "Бойові медики. Смерть зачекає" розкаже про унікальне медичне бойове крило ЦСО "А", де хірурги спецпідрозділу СБУ щодня героїчно рятують життя українських захисників.

"Це справжні спецпризначенці - ті, хто виконують свою задачу в безпосередній близькості до лінії зіткнення. Від 10 до 15 кілометрів від лінії фронту вони проводять складні хірургічні втручання і повертають з того світу наших побратимів", - зазначив генерал-майор, голова СБУ Василь Малюк.

Група медиків ЦСО "А" за майже два роки широкомасштабного вторгнення провела сотні операцій під обстрілами в найгарячіших точках війни. Вперше на українському телебаченні покажуть кадри хірургічної роботи медиків ЦСО "А" СБУ на лінії фронту. У фільмі розкажуть подробиці історії порятунку бійців, які мали мізерні шанси на виживання. Одна з них буде присвячена стрільцю-зенітнику ЗСУ, якого медики спецпідрозділу СБУ врятували після тяжкого поранення під Бахмутом. Інша - порятунку бійця, який отримав поранення в серце та легені, але був вчасно прооперований фахівцями прямо на лінії фронту.

Про проведення надскладних операцій, відпрацювання навичок хірургів "всліпу" дивіться у фільмі "Бойові медики. Смерть зачекає" вже цієї пʼятниці о 21:40 на "1+1 Україна".

Над проєктом понад півроку працює команда 1+1 Production.Originals на чолі з продюсером Акімом Галімовим. Режисер фільму Сергій Кримський, відомий за фільмом "Соловей співає", креативний продюсер проєкту Вікторія Самойлова, шеф-редактор Максим Жухевич.

"СБУ. Спецоперації перемоги" - це цикл документальних фільмів, який розповідає про тих, кого не знають в обличчя, але результати роботи цих героїв бачить та обговорює весь світ.



Дивіться заключну серію циклу "Бойові медики. Смерть зачекає" вже цієї п'ятниці, 15 грудня, о 21:40 на "1+1 Україна".