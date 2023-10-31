Бойові виплати за тилові дії: Міноборони розкрило "схему" на 123 мільйони гривень

Військові, які не виконують бойових завдань і не перебувають у зоні бойових дій, не мають права отримувати шалені доплати.

Міноборони здійснило аудит близько 40 військових частин. Виявилося, що понад 123 мільйони гривень додаткової винагороди отримали люди, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань.

Про це повідомляє Міноборони.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо",– зазначив заступник Міністра оборони України Юрій Джигир.

Скористалися розмитістю понять

За даними відомства, командири деяких військових частин занадто вільно тлумачили такі терміни, як "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання". Нескладно припустити, кому і за що мали б справедливо виплачувати кошти. На жаль, додаткову винагороду командири призначали на власний розсуд.

До прикладу, військовослужбовці понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області вже за кілька місяців після відступу росіян, продовжили отримувати щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень.

"Загальна сума виплат за період з вересня до грудня 2022-го року склала 6,5 мільйона гривень, хоча до переліку районів ведення бойових дій Київська область вже не належала", – деталізували у Міноборони.

Також доплати отримували військовослужбовці, які перебували у Києві. Йдеться про представників юридичної служби, відділення персоналу, стройової частини, відділення планування, логістики, морально-психологічного забезпечення, фінансово-економічної служби, служби охорони державної таємниці та іншого "підпорядкованого особового складу".

"Виконання бойових завдань цими підрозділами не передбачене. У підсумку Служба внутрішнього аудиту встановила зайве використання майже 60 мільйонів гривень з бюджету", – повідомили у Міністерстві.

Наразі Міністерство оборони консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб відновити справедливість. Там наголошують: виплати додаткової винагороди мають отримувати лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

"Пропозиція Міноборони – чітко й однозначно визначити терміни "участь у бойових діях" та "бойове (спеціальне) завдання". Оскільки розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій", – акцентували у відомстві.

При цьому слід враховувати право на додаткові виплати для всіх військових, які виконують завдання в зонах без активних бойових дій. У Міноборони зазначають, що йдеться, наприклад, про бійців у складі груп ППО.

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували історію зірваних постачань польською компанією. Наразі справа розглядається в міжнародних арбітражних судах.

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